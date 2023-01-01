مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار كويتي

تحويل BAM إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٦٧٫٥٥٥ kwd

1.00000 BAM = 0.16756 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:17 UTC
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BAM إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063388.35491.434661.658940.957218.2101
1GBP1.1584111.23175102.3521.661941.921761.1088321.095
1USD0.940450.811853183.0951.349251.560180.900217.126
1INR0.0113180.009770180.012034410.01623740.01877590.01083340.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Kuwaiti Dinar
1 BAM0.16756 KWD
5 BAM0.83778 KWD
10 BAM1.67555 KWD
20 BAM3.35110 KWD
50 BAM8.37775 KWD
100 BAM16.75550 KWD
250 BAM41.88875 KWD
500 BAM83.77750 KWD
1000 BAM167.55500 KWD
2000 BAM335.11000 KWD
5000 BAM837.77500 KWD
10000 BAM1675.55000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 KWD5.96818 BAM
5 KWD29.84090 BAM
10 KWD59.68180 BAM
20 KWD119.36360 BAM
50 KWD298.40900 BAM
100 KWD596.81800 BAM
250 KWD1492.04500 BAM
500 KWD2984.09000 BAM
1000 KWD5968.18000 BAM
2000 KWD11936.36000 BAM
5000 KWD29840.90000 BAM
10000 KWD59681.80000 BAM