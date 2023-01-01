مارك بوسني قابل للتحويل إلى زلوتي بولندي

تحويل BAM إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
2352.22 pln

1.00000 BAM = 2.35222 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:20 UTC
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BAM إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35581.43491.659360.9572518.213
1GBP1.1583511.23175102.3441.662061.922061.1088321.0963
1USD0.94040.811853183.0881.349351.560430.9001517.1271
1INR0.01131790.0097710.012035410.016240.01878040.01083370.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الزلوتي البولندي
1 BAM2.35222 PLN
5 BAM11.76110 PLN
10 BAM23.52220 PLN
20 BAM47.04440 PLN
50 BAM117.61100 PLN
100 BAM235.22200 PLN
250 BAM588.05500 PLN
500 BAM1176.11000 PLN
1000 BAM2352.22000 PLN
2000 BAM4704.44000 PLN
5000 BAM11761.10000 PLN
10000 BAM23522.20000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PLN0.42513 BAM
5 PLN2.12566 BAM
10 PLN4.25131 BAM
20 PLN8.50262 BAM
50 PLN21.25655 BAM
100 PLN42.51310 BAM
250 PLN106.28275 BAM
500 PLN212.56550 BAM
1000 PLN425.13100 BAM
2000 PLN850.26200 BAM
5000 PLN2125.65500 BAM
10000 PLN4251.31000 BAM