100 زلوتي بولندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PLN إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pln
٤٤٫٠٤ bam

1.00000 PLN = 0.44041 BAM

Mid-market exchange rate at 05:41
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.931250.8079583.20.89681298.3111.033522.723
1EUR1.073810.867689.34020.963051394.1311.84824.4005
1GBP1.23771.15261102.9771.110021606.9213.656128.1241
1INR0.01201920.01119320.0097109410.010778815.60470.1326140.273119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PLN0.44041 BAM
5 PLN2.20207 BAM
10 PLN4.40414 BAM
20 PLN8.80828 BAM
50 PLN22.02070 BAM
100 PLN44.04140 BAM
250 PLN110.10350 BAM
500 PLN220.20700 BAM
1000 PLN440.41400 BAM
2000 PLN880.82800 BAM
5000 PLN2202.07000 BAM
10000 PLN4404.14000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الزلوتي البولندي
1 BAM2.27059 PLN
5 BAM11.35295 PLN
10 BAM22.70590 PLN
20 BAM45.41180 PLN
50 BAM113.52950 PLN
100 BAM227.05900 PLN
250 BAM567.64750 PLN
500 BAM1135.29500 PLN
1000 BAM2270.59000 PLN
2000 BAM4541.18000 PLN
5000 BAM11352.95000 PLN
10000 BAM22705.90000 PLN