مارك بوسني قابل للتحويل إلى سيدي غاني

تحويل BAM إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bam
6079.67 ghs

1.00000 BAM = 6.07967 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:14 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BAM إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 GHS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34991.434791.659360.957218.2126
1GBP1.1582111.23165102.3291.66181.92191.1086421.0942
1USD0.94040.811919183.08251.349251.560430.900117.1268
1INR0.01131860.009772440.012036210.01623990.01878170.01083380.206142

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Ghanaian Cedi
1 BAM6.07967 GHS
5 BAM30.39835 GHS
10 BAM60.79670 GHS
20 BAM121.59340 GHS
50 BAM303.98350 GHS
100 BAM607.96700 GHS
250 BAM1519.91750 GHS
500 BAM3039.83500 GHS
1000 BAM6079.67000 GHS
2000 BAM12159.34000 GHS
5000 BAM30398.35000 GHS
10000 BAM60796.70000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GHS0.16448 BAM
5 GHS0.82241 BAM
10 GHS1.64483 BAM
20 GHS3.28966 BAM
50 GHS8.22415 BAM
100 GHS16.44830 BAM
250 GHS41.12075 BAM
500 GHS82.24150 BAM
1000 GHS164.48300 BAM
2000 GHS328.96600 BAM
5000 GHS822.41500 BAM
10000 GHS1644.83000 BAM