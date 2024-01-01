ألف سيدي غاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل GHS إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ghs
146.00 bam

1.00000 GHS = 0.14600 BAM

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GHS0.14600 BAM
5 GHS0.72999 BAM
10 GHS1.45998 BAM
20 GHS2.91996 BAM
50 GHS7.29990 BAM
100 GHS14.59980 BAM
250 GHS36.49950 BAM
500 GHS72.99900 BAM
1000 GHS145.99800 BAM
2000 GHS291.99600 BAM
5000 GHS729.99000 BAM
10000 GHS1459.98000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Ghanaian Cedi
1 BAM6.84943 GHS
5 BAM34.24715 GHS
10 BAM68.49430 GHS
20 BAM136.98860 GHS
50 BAM342.47150 GHS
100 BAM684.94300 GHS
250 BAM1712.35750 GHS
500 BAM3424.71500 GHS
1000 BAM6849.43000 GHS
2000 BAM13698.86000 GHS
5000 BAM34247.15000 GHS
10000 BAM68494.30000 GHS