مارك بوسني قابل للتحويل إلى لاري جورجي

تحويل BAM إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٬٤٥٨٫٠١ gel

1.00000 BAM = 1.45801 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 4:15 UTC
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BAM إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063488.34991.434791.659360.957218.2126
1GBP1.1582111.23165102.3291.66181.92191.1086421.0942
1USD0.94040.811919183.08251.349251.560430.900117.1268
1INR0.01131860.009772440.012036210.01623990.01878170.01083380.206142

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / لاري جورجي
1 BAM1.45801 GEL
5 BAM7.29005 GEL
10 BAM14.58010 GEL
20 BAM29.16020 GEL
50 BAM72.90050 GEL
100 BAM145.80100 GEL
250 BAM364.50250 GEL
500 BAM729.00500 GEL
1000 BAM1458.01000 GEL
2000 BAM2916.02000 GEL
5000 BAM7290.05000 GEL
10000 BAM14580.10000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 GEL0.68587 BAM
5 GEL3.42934 BAM
10 GEL6.85867 BAM
20 GEL13.71734 BAM
50 GEL34.29335 BAM
100 GEL68.58670 BAM
250 GEL171.46675 BAM
500 GEL342.93350 BAM
1000 GEL685.86700 BAM
2000 GEL1371.73400 BAM
5000 GEL3429.33500 BAM
10000 GEL6858.67000 BAM