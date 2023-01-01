مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليو روماني

تحويل BAM إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٬٥٣٤٫٩٢ ron

1.00000 BAM = 2.53492 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BAM إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063488.3431.43491.659360.957318.2129
1GBP1.1582811.2317102.3251.661991.921981.1088221.0953
1USD0.94040.811886183.0761.349351.560430.900217.127
1INR0.01131950.009772810.012037210.01624240.01878310.01083590.206161

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Romanian Leu
1 BAM2.53492 RON
5 BAM12.67460 RON
10 BAM25.34920 RON
20 BAM50.69840 RON
50 BAM126.74600 RON
100 BAM253.49200 RON
250 BAM633.73000 RON
500 BAM1267.46000 RON
1000 BAM2534.92000 RON
2000 BAM5069.84000 RON
5000 BAM12674.60000 RON
10000 BAM25349.20000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 RON0.39449 BAM
5 RON1.97245 BAM
10 RON3.94489 BAM
20 RON7.88978 BAM
50 RON19.72445 BAM
100 RON39.44890 BAM
250 RON98.62225 BAM
500 RON197.24450 BAM
1000 RON394.48900 BAM
2000 RON788.97800 BAM
5000 RON1972.44500 BAM
10000 RON3944.89000 BAM