1 ليو روماني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل RON إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.39 bam

1.00000 RON = 0.39467 BAM

Mid-market exchange rate at 13:29
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.9311.365851.538460.8069721.349950.898183.2463
1EUR1.074111.467061.652460.86681.449980.9646589.4149
1CAD0.7321450.68163611.126380.5908210.9883590.65753960.9483
1AUD0.650.6051580.88780310.5245320.8774680.58376554.1101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 RON0.39467 BAM
5 RON1.97333 BAM
10 RON3.94666 BAM
20 RON7.89332 BAM
50 RON19.73330 BAM
100 RON39.46660 BAM
250 RON98.66650 BAM
500 RON197.33300 BAM
1000 RON394.66600 BAM
2000 RON789.33200 BAM
5000 RON1973.33000 BAM
10000 RON3946.66000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Romanian Leu
1 BAM2.53379 RON
5 BAM12.66895 RON
10 BAM25.33790 RON
20 BAM50.67580 RON
50 BAM126.68950 RON
100 BAM253.37900 RON
250 BAM633.44750 RON
500 BAM1266.89500 RON
1000 BAM2533.79000 RON
2000 BAM5067.58000 RON
5000 BAM12668.95000 RON
10000 BAM25337.90000 RON