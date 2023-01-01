مارك بوسني قابل للتحويل إلى جنيه مصري

تحويل BAM إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٦٬٧٥٨٫٤٠ egp

1.00000 BAM = 16.75840 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:12 UTC
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BAM إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0634588.3521.434861.659180.9573518.2145
1GBP1.1582111.2317102.331.661871.921681.1088121.0962
1USD0.940350.811886183.08051.349251.560180.900217.1277
1INR0.01131840.009772280.012036510.01624030.01877920.01083530.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / جنيه مصري
1 BAM16.75840 EGP
5 BAM83.79200 EGP
10 BAM167.58400 EGP
20 BAM335.16800 EGP
50 BAM837.92000 EGP
100 BAM1675.84000 EGP
250 BAM4189.60000 EGP
500 BAM8379.20000 EGP
1000 BAM16758.40000 EGP
2000 BAM33516.80000 EGP
5000 BAM83792.00000 EGP
10000 BAM167584.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 EGP0.05967 BAM
5 EGP0.29836 BAM
10 EGP0.59671 BAM
20 EGP1.19343 BAM
50 EGP2.98358 BAM
100 EGP5.96715 BAM
250 EGP14.91788 BAM
500 EGP29.83575 BAM
1000 EGP59.67150 BAM
2000 EGP119.34300 BAM
5000 EGP298.35750 BAM
10000 EGP596.71500 BAM