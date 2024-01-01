Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile BAM → EGP çevirin

1.000 bam
25.885,50 egp

1,000 BAM = 25,89 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPNZDZARCADINRSGD
1 USD11,5470,8031,68418,8621,37783,6091,362
1 AUD0,64610,5191,08912,190,8954,0330,88
1 GBP1,2451,92712,09723,4831,715104,0941,695
1 NZD0,5940,9190,477111,1980,81849,6390,808

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Mısır Lirası
1 BAM25,88550 EGP
5 BAM129,42750 EGP
10 BAM258,85500 EGP
20 BAM517,71000 EGP
50 BAM1.294,27500 EGP
100 BAM2.588,55000 EGP
250 BAM6.471,37500 EGP
500 BAM12.942,75000 EGP
1000 BAM25.885,50000 EGP
2000 BAM51.771,00000 EGP
5000 BAM129.427,50000 EGP
10000 BAM258.855,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 EGP0,03863 BAM
5 EGP0,19316 BAM
10 EGP0,38632 BAM
20 EGP0,77263 BAM
50 EGP1,93158 BAM
100 EGP3,86317 BAM
250 EGP9,65792 BAM
500 EGP19,31585 BAM
1000 EGP38,63170 BAM
2000 EGP77,26340 BAM
5000 EGP193,15850 BAM
10000 EGP386,31700 BAM