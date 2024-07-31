Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına Geçmiş Döviz Kurları
Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bosna Hersek konvertibl markından (BAM) Mısır lirasına (EGP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BAM - EGP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bosna Hersek konvertibl markı → Mısır lirası döviz kuru geçmişi
Bugünün Bosna Hersek konvertibl markı Mısır lirasına döviz kuru şu anda 26,882, dünden bu yana %0.372 değerinde değişti. Bosna Hersek konvertibl markı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.331 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bosna Hersek konvertibl markı Mısır lirasına döviz kuru en yüksek değeri 26,925 (31-07-2024) ile en düşük değeri 26,722 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.252 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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