5 Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile BAM → EGP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Mısır Lirası
|1 BAM
|16.64560 EGP
|5 BAM
|83.22800 EGP
|10 BAM
|166.45600 EGP
|20 BAM
|332.91200 EGP
|50 BAM
|832.28000 EGP
|100 BAM
|1664.56000 EGP
|250 BAM
|4161.40000 EGP
|500 BAM
|8322.80000 EGP
|1000 BAM
|16645.60000 EGP
|2000 BAM
|33291.20000 EGP
|5000 BAM
|83228.00000 EGP
|10000 BAM
|166456.00000 EGP