20 بيزو كولومبي إلى كولون كوستاريكي

تحويل COP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

20 cop
2.60 crc

$1.000 COP = ₡0.1300 CRC

Mid-market exchange rate at 09:14
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COP إلى CRC مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.28818.232
1 EUR1.09211.4990.8561.6561.44762.56719.912
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73213.281
1 GBP1.2761.1691.75211.9351.69173.11423.269

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / كوستاريكا كولوين
1 COP٠٫١٣٠٠٥ CRC
5 COP٠٫٦٥٠٢٤ CRC
10 COP١٫٣٠٠٤٧ CRC
20 COP٢٫٦٠٠٩٤ CRC
50 COP٦٫٥٠٢٣٥ CRC
100 COP١٣٫٠٠٤٧٠ CRC
250 COP٣٢٫٥١١٧٥ CRC
500 COP٦٥٫٠٢٣٥٠ CRC
1000 COP١٣٠٫٠٤٧٠٠ CRC
2000 COP٢٦٠٫٠٩٤٠٠ CRC
5000 COP٦٥٠٫٢٣٥٠٠ CRC
10000 COP١٬٣٠٠٫٤٧٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / البيزو الكولومبي
1 CRC٧٫٦٨٩٥١ COP
5 CRC٣٨٫٤٤٧٥٥ COP
10 CRC٧٦٫٨٩٥١٠ COP
20 CRC١٥٣٫٧٩٠٢٠ COP
50 CRC٣٨٤٫٤٧٥٥٠ COP
100 CRC٧٦٨٫٩٥١٠٠ COP
250 CRC١٬٩٢٢٫٣٧٧٥٠ COP
500 CRC٣٬٨٤٤٫٧٥٥٠٠ COP
1000 CRC٧٬٦٨٩٫٥١٠٠٠ COP
2000 CRC١٥٬٣٧٩٫٠٢٠٠٠ COP
5000 CRC٣٨٬٤٤٧٫٥٥٠٠٠ COP
10000 CRC٧٦٬٨٩٥٫١٠٠٠٠ COP