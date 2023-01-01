500 دينار بحريني إلى هريفنا أوكرانية
تحويل BHD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى هريفنا أوكرانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / هريفنيا الأوكرانية
|1 BHD
|97.00280 UAH
|5 BHD
|485.01400 UAH
|10 BHD
|970.02800 UAH
|20 BHD
|1940.05600 UAH
|50 BHD
|4850.14000 UAH
|100 BHD
|9700.28000 UAH
|250 BHD
|24250.70000 UAH
|500 BHD
|48501.40000 UAH
|1000 BHD
|97002.80000 UAH
|2000 BHD
|194005.60000 UAH
|5000 BHD
|485014.00000 UAH
|10000 BHD
|970028.00000 UAH