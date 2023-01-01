5000 دينار بحريني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BHD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5000 bhd
485014.00 uah

1.00000 BHD = 97.00280 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 18:35 UTC
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BHD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 BHD97.00280 UAH
5 BHD485.01400 UAH
10 BHD970.02800 UAH
20 BHD1940.05600 UAH
50 BHD4850.14000 UAH
100 BHD9700.28000 UAH
250 BHD24250.70000 UAH
500 BHD48501.40000 UAH
1000 BHD97002.80000 UAH
2000 BHD194005.60000 UAH
5000 BHD485014.00000 UAH
10000 BHD970028.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Bahraini Dinar
1 UAH0.01031 BHD
5 UAH0.05155 BHD
10 UAH0.10309 BHD
20 UAH0.20618 BHD
50 UAH0.51545 BHD
100 UAH1.03090 BHD
250 UAH2.57725 BHD
500 UAH5.15450 BHD
1000 UAH10.30900 BHD
2000 UAH20.61800 BHD
5000 UAH51.54500 BHD
10000 UAH103.09000 BHD