دينار بحريني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BHD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
362844 isk

1.00000 BHD = 362.84400 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Icelandic Króna
1 BHD362.84400 ISK
5 BHD1814.22000 ISK
10 BHD3628.44000 ISK
20 BHD7256.88000 ISK
50 BHD18142.20000 ISK
100 BHD36284.40000 ISK
250 BHD90711.00000 ISK
500 BHD181422.00000 ISK
1000 BHD362844.00000 ISK
2000 BHD725688.00000 ISK
5000 BHD1814220.00000 ISK
10000 BHD3628440.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bahraini Dinar
1 ISK0.00276 BHD
5 ISK0.01378 BHD
10 ISK0.02756 BHD
20 ISK0.05512 BHD
50 ISK0.13780 BHD
100 ISK0.27560 BHD
250 ISK0.68900 BHD
500 ISK1.37800 BHD
1000 ISK2.75600 BHD
2000 ISK5.51200 BHD
5000 ISK13.78000 BHD
10000 ISK27.56000 BHD