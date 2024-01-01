Bahreyn dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BHD → ISK çevirin

1.000 bhd
375.650 isk

1,000 BHD = 375,7 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İzlanda Kronu
1 BHD375,65000 ISK
5 BHD1.878,25000 ISK
10 BHD3.756,50000 ISK
20 BHD7.513,00000 ISK
50 BHD18.782,50000 ISK
100 BHD37.565,00000 ISK
250 BHD93.912,50000 ISK
500 BHD187.825,00000 ISK
1000 BHD375.650,00000 ISK
2000 BHD751.300,00000 ISK
5000 BHD1.878.250,00000 ISK
10000 BHD3.756.500,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bahreyn Dinarı
1 ISK0,00266 BHD
5 ISK0,01331 BHD
10 ISK0,02662 BHD
20 ISK0,05324 BHD
50 ISK0,13310 BHD
100 ISK0,26621 BHD
250 ISK0,66551 BHD
500 ISK1,33103 BHD
1000 ISK2,66205 BHD
2000 ISK5,32410 BHD
5000 ISK13,31025 BHD
10000 ISK26,62050 BHD