دينار بحريني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BHD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٦٥٬٣٧٢٫٢٠ hnl

1.00000 BHD = 65.37220 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
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BHD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434511.659440.9571518.2181
1GBP1.1584811.23225102.3751.661811.922391.1088421.1049
1USD0.94010.811524183.081.34861.560060.8998517.1271
1INR0.01131580.009767980.012036610.01623250.01877780.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / لامبيرا هندوراسي
1 BHD65.37220 HNL
5 BHD326.86100 HNL
10 BHD653.72200 HNL
20 BHD1307.44400 HNL
50 BHD3268.61000 HNL
100 BHD6537.22000 HNL
250 BHD16343.05000 HNL
500 BHD32686.10000 HNL
1000 BHD65372.20000 HNL
2000 BHD130744.40000 HNL
5000 BHD326861.00000 HNL
10000 BHD653722.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bahraini Dinar
1 HNL0.01530 BHD
5 HNL0.07648 BHD
10 HNL0.15297 BHD
20 HNL0.30594 BHD
50 HNL0.76485 BHD
100 HNL1.52970 BHD
250 HNL3.82425 BHD
500 HNL7.64850 BHD
1000 HNL15.29700 BHD
2000 HNL30.59400 BHD
5000 HNL76.48500 BHD
10000 HNL152.97000 BHD