دينار بحريني إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل BHD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / لامبيرا هندوراسي
|1 BHD
|65.37220 HNL
|5 BHD
|326.86100 HNL
|10 BHD
|653.72200 HNL
|20 BHD
|1307.44400 HNL
|50 BHD
|3268.61000 HNL
|100 BHD
|6537.22000 HNL
|250 BHD
|16343.05000 HNL
|500 BHD
|32686.10000 HNL
|1000 BHD
|65372.20000 HNL
|2000 BHD
|130744.40000 HNL
|5000 BHD
|326861.00000 HNL
|10000 BHD
|653722.00000 HNL