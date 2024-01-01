ألف لمبيرة هندوراسية إلى دينار بحريني

تحويل HNL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hnl
15.265 bhd

1.00000 HNL = 0.01526 BHD

Mid-market exchange rate at 08:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0828589.74081.464391.653080.95370518.5285
1 GBP1.1698811.26675104.9811.713091.933821.1157321.6752
1 USD0.92350.789422182.87461.352351.52660.8807517.1109
1 INR0.01114320.00952550.012066410.0163180.01842060.01062750.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Bahraini Dinar
1 HNL0.01526 BHD
5 HNL0.07632 BHD
10 HNL0.15265 BHD
20 HNL0.30529 BHD
50 HNL0.76323 BHD
100 HNL1.52645 BHD
250 HNL3.81612 BHD
500 HNL7.63225 BHD
1000 HNL15.26450 BHD
2000 HNL30.52900 BHD
5000 HNL76.32250 BHD
10000 HNL152.64500 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / لامبيرا هندوراسي
1 BHD65.51140 HNL
5 BHD327.55700 HNL
10 BHD655.11400 HNL
20 BHD1310.22800 HNL
50 BHD3275.57000 HNL
100 BHD6551.14000 HNL
250 BHD16377.85000 HNL
500 BHD32755.70000 HNL
1000 BHD65511.40000 HNL
2000 BHD131022.80000 HNL
5000 BHD327557.00000 HNL
10000 BHD655114.00000 HNL