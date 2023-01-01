دينار بحريني إلى ريال برازيلي

تحويل BHD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٢٬٩٤٥٫٥٠ brl

1.00000 BHD = 12.94550 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:11 UTC
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BHD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35881.43451.659510.9570518.2168
1GBP1.1584811.23205102.3621.661851.922521.1087221.1039
1USD0.94030.811655183.0831.348851.560430.8999517.1291
1INR0.01131750.009769210.012036210.0162350.01878160.01083190.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال البرازيلي
1 BHD12.94550 BRL
5 BHD64.72750 BRL
10 BHD129.45500 BRL
20 BHD258.91000 BRL
50 BHD647.27500 BRL
100 BHD1294.55000 BRL
250 BHD3236.37500 BRL
500 BHD6472.75000 BRL
1000 BHD12945.50000 BRL
2000 BHD25891.00000 BRL
5000 BHD64727.50000 BRL
10000 BHD129455.00000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bahraini Dinar
1 BRL0.07725 BHD
5 BRL0.38623 BHD
10 BRL0.77247 BHD
20 BRL1.54494 BHD
50 BRL3.86234 BHD
100 BRL7.72468 BHD
250 BRL19.31170 BHD
500 BRL38.62340 BHD
1000 BRL77.24680 BHD
2000 BRL154.49360 BHD
5000 BRL386.23400 BHD
10000 BRL772.46800 BHD