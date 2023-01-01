مانات أذربيجاني إلى روبية موريشية

تحويل AZN إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٢٦٬٣٩٤٫١٠ mur

1.00000 AZN = 26.39410 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:3 UTC
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AZN إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063688.33731.435061.659410.9573518.2152
1GBP1.1581411.2319102.3151.662141.921991.1087521.0975
1USD0.94020.811754183.0551.349251.560180.9000517.126
1INR0.01132020.009773690.012040210.01624530.0187850.01083680.206201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Mauritian Rupee
1 AZN26.39410 MUR
5 AZN131.97050 MUR
10 AZN263.94100 MUR
20 AZN527.88200 MUR
50 AZN1319.70500 MUR
100 AZN2639.41000 MUR
250 AZN6598.52500 MUR
500 AZN13197.05000 MUR
1000 AZN26394.10000 MUR
2000 AZN52788.20000 MUR
5000 AZN131970.50000 MUR
10000 AZN263941.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / مانات أذربيجان
1 MUR0.03789 AZN
5 MUR0.18944 AZN
10 MUR0.37887 AZN
20 MUR0.75774 AZN
50 MUR1.89436 AZN
100 MUR3.78872 AZN
250 MUR9.47180 AZN
500 MUR18.94360 AZN
1000 MUR37.88720 AZN
2000 MUR75.77440 AZN
5000 MUR189.43600 AZN
10000 MUR378.87200 AZN