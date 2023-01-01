مانات أذربيجاني إلى روبية سريلانكي

تحويل AZN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
190882 lkr

1.00000 AZN = 190.88200 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:3 UTC
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AZN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.33411.435011.659150.9573518.2156
1GBP1.1583511.23195102.3161.662151.921771.1089421.0989
1USD0.94020.811721183.0521.34921.559940.900117.1264
1INR0.01132070.009773650.012040610.01624520.01878270.01083780.206213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / روبية سريلانكية
1 AZN190.88200 LKR
5 AZN954.41000 LKR
10 AZN1908.82000 LKR
20 AZN3817.64000 LKR
50 AZN9544.10000 LKR
100 AZN19088.20000 LKR
250 AZN47720.50000 LKR
500 AZN95441.00000 LKR
1000 AZN190882.00000 LKR
2000 AZN381764.00000 LKR
5000 AZN954410.00000 LKR
10000 AZN1908820.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / مانات أذربيجان
1 LKR0.00524 AZN
5 LKR0.02619 AZN
10 LKR0.05239 AZN
20 LKR0.10478 AZN
50 LKR0.26194 AZN
100 LKR0.52388 AZN
250 LKR1.30971 AZN
500 LKR2.61942 AZN
1000 LKR5.23883 AZN
2000 LKR10.47766 AZN
5000 LKR26.19415 AZN
10000 LKR52.38830 AZN