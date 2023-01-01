مانات أذربيجاني إلى روبية سريلانكي
تحويل AZN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل مانات أذربيجان / روبية سريلانكية
|1 AZN
|190.88200 LKR
|5 AZN
|954.41000 LKR
|10 AZN
|1908.82000 LKR
|20 AZN
|3817.64000 LKR
|50 AZN
|9544.10000 LKR
|100 AZN
|19088.20000 LKR
|250 AZN
|47720.50000 LKR
|500 AZN
|95441.00000 LKR
|1000 AZN
|190882.00000 LKR
|2000 AZN
|381764.00000 LKR
|5000 AZN
|954410.00000 LKR
|10000 AZN
|1908820.00000 LKR