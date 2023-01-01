درام أرميني إلى فرنك رواندي

تحويل AMD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٣٬١٠٥ rwf

1.00000 AMD = 3.10520 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:48 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AMD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 RWF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.062488.38741.434131.657930.9568518.2077
1GBP1.1586111.23085102.4021.661521.92081.1086221.0947
1USD0.941250.812447183.1961.34991.560550.900617.1383
1INR0.01131380.009765450.012019810.01622550.01875750.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / Rwandan Franc
1 AMD3.10520 RWF
5 AMD15.52600 RWF
10 AMD31.05200 RWF
20 AMD62.10400 RWF
50 AMD155.26000 RWF
100 AMD310.52000 RWF
250 AMD776.30000 RWF
500 AMD1552.60000 RWF
1000 AMD3105.20000 RWF
2000 AMD6210.40000 RWF
5000 AMD15526.00000 RWF
10000 AMD31052.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / درام أرمينية
1 RWF0.32204 AMD
5 RWF1.61020 AMD
10 RWF3.22040 AMD
20 RWF6.44080 AMD
50 RWF16.10200 AMD
100 RWF32.20400 AMD
250 RWF80.51000 AMD
500 RWF161.02000 AMD
1000 RWF322.04000 AMD
2000 RWF644.08000 AMD
5000 RWF1610.20000 AMD
10000 RWF3220.40000 AMD