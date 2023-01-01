500 درام أرميني إلى فرنك رواندي

تحويل AMD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

500 amd
1550 rwf

1.00000 AMD = 3.09919 RWF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Rwandan Franc
1 AMD3.09919 RWF
5 AMD15.49595 RWF
10 AMD30.99190 RWF
20 AMD61.98380 RWF
50 AMD154.95950 RWF
100 AMD309.91900 RWF
250 AMD774.79750 RWF
500 AMD1549.59500 RWF
1000 AMD3099.19000 RWF
2000 AMD6198.38000 RWF
5000 AMD15495.95000 RWF
10000 AMD30991.90000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / درام أرمينية
1 RWF0.32266 AMD
5 RWF1.61332 AMD
10 RWF3.22665 AMD
20 RWF6.45330 AMD
50 RWF16.13325 AMD
100 RWF32.26650 AMD
250 RWF80.66625 AMD
500 RWF161.33250 AMD
1000 RWF322.66500 AMD
2000 RWF645.33000 AMD
5000 RWF1613.32500 AMD
10000 RWF3226.65000 AMD