درام أرميني إلى دولار جامايكي

تحويل AMD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٠٠٫٦٩ jmd

1.00000 AMD = 0.40069 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:43 UTC
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AMD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.061988.34691.433571.657790.956618.1998
1GBP1.1587511.23045102.371.661111.920931.1084621.0886
1USD0.94170.812711183.1971.351.561160.9008517.1389
1INR0.0113190.009768510.012019710.01622650.01876460.01082790.206004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار جامايكي
1 AMD0.40069 JMD
5 AMD2.00343 JMD
10 AMD4.00685 JMD
20 AMD8.01370 JMD
50 AMD20.03425 JMD
100 AMD40.06850 JMD
250 AMD100.17125 JMD
500 AMD200.34250 JMD
1000 AMD400.68500 JMD
2000 AMD801.37000 JMD
5000 AMD2003.42500 JMD
10000 AMD4006.85000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / درام أرمينية
1 JMD2.49573 AMD
5 JMD12.47865 AMD
10 JMD24.95730 AMD
20 JMD49.91460 AMD
50 JMD124.78650 AMD
100 JMD249.57300 AMD
250 JMD623.93250 AMD
500 JMD1247.86500 AMD
1000 JMD2495.73000 AMD
2000 JMD4991.46000 AMD
5000 JMD12478.65000 AMD
10000 JMD24957.30000 AMD