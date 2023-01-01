1 دولار جامايكي إلى درام أرميني

تحويل JMD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٢٫٥٨ amd

1.00000 JMD = 2.57554 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / درام أرمينية
1 JMD2.57554 AMD
5 JMD12.87770 AMD
10 JMD25.75540 AMD
20 JMD51.51080 AMD
50 JMD128.77700 AMD
100 JMD257.55400 AMD
250 JMD643.88500 AMD
500 JMD1287.77000 AMD
1000 JMD2575.54000 AMD
2000 JMD5151.08000 AMD
5000 JMD12877.70000 AMD
10000 JMD25755.40000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار جامايكي
1 AMD0.38827 JMD
5 AMD1.94133 JMD
10 AMD3.88267 JMD
20 AMD7.76534 JMD
50 AMD19.41335 JMD
100 AMD38.82670 JMD
250 AMD97.06675 JMD
500 AMD194.13350 JMD
1000 AMD388.26700 JMD
2000 AMD776.53400 JMD
5000 AMD1941.33500 JMD
10000 AMD3882.67000 JMD