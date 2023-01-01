درام أرميني إلى بير إثيوبي

تحويل AMD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٤٣٫١٣ etb

1.00000 AMD = 0.14313 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:41 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AMD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 ETB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0621588.36771.433851.658050.9566518.2033
1GBP1.1586811.23075102.3951.661451.921251.1084521.0928
1USD0.94150.812513183.1971.349951.561040.900717.1382
1INR0.01131640.009766130.012019710.01622590.01876310.01082610.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / البر الإثيوبي
1 AMD0.14313 ETB
5 AMD0.71566 ETB
10 AMD1.43132 ETB
20 AMD2.86264 ETB
50 AMD7.15660 ETB
100 AMD14.31320 ETB
250 AMD35.78300 ETB
500 AMD71.56600 ETB
1000 AMD143.13200 ETB
2000 AMD286.26400 ETB
5000 AMD715.66000 ETB
10000 AMD1431.32000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / درام أرمينية
1 ETB6.98656 AMD
5 ETB34.93280 AMD
10 ETB69.86560 AMD
20 ETB139.73120 AMD
50 ETB349.32800 AMD
100 ETB698.65600 AMD
250 ETB1746.64000 AMD
500 ETB3493.28000 AMD
1000 ETB6986.56000 AMD
2000 ETB13973.12000 AMD
5000 ETB34932.80000 AMD
10000 ETB69865.60000 AMD