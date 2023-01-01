1 درام أرميني إلى بير إثيوبي

تحويل AMD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫١٤ etb

1.00000 AMD = 0.13941 ETB

Mid-market exchange rate at 21:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.82261.462531.636090.9468518.6866
1 GBP1.1657711.25475104.7151.705021.907351.1038121.7848
1 USD0.92910.796972183.4551.358851.52010.8797517.3619
1 INR0.01113310.009549720.011982510.01628240.01821460.01054160.208039

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / البر الإثيوبي
1 AMD0.13941 ETB
5 AMD0.69705 ETB
10 AMD1.39409 ETB
20 AMD2.78818 ETB
50 AMD6.97045 ETB
100 AMD13.94090 ETB
250 AMD34.85225 ETB
500 AMD69.70450 ETB
1000 AMD139.40900 ETB
2000 AMD278.81800 ETB
5000 AMD697.04500 ETB
10000 AMD1394.09000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / درام أرمينية
1 ETB7.17315 AMD
5 ETB35.86575 AMD
10 ETB71.73150 AMD
20 ETB143.46300 AMD
50 ETB358.65750 AMD
100 ETB717.31500 AMD
250 ETB1793.28750 AMD
500 ETB3586.57500 AMD
1000 ETB7173.15000 AMD
2000 ETB14346.30000 AMD
5000 ETB35865.75000 AMD
10000 ETB71731.50000 AMD