10 درام أرميني إلى جنيه مصري

تحويل AMD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ amd
٠٫٧٧ egp

1.00000 AMD = 0.07663 EGP

Mid-market exchange rate at 21:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076489.8311.462611.636360.9470518.6853
1 GBP1.1657711.2549104.7281.705161.907721.1040521.7839
1 USD0.929050.796876183.4551.35881.520220.8798517.3591
1 INR0.0111320.009548570.011982510.01628180.0182160.01054280.208006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه مصري
1 AMD0.07663 EGP
5 AMD0.38315 EGP
10 AMD0.76630 EGP
20 AMD1.53260 EGP
50 AMD3.83149 EGP
100 AMD7.66298 EGP
250 AMD19.15745 EGP
500 AMD38.31490 EGP
1000 AMD76.62980 EGP
2000 AMD153.25960 EGP
5000 AMD383.14900 EGP
10000 AMD766.29800 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / درام أرمينية
1 EGP13.04970 AMD
5 EGP65.24850 AMD
10 EGP130.49700 AMD
20 EGP260.99400 AMD
50 EGP652.48500 AMD
100 EGP1304.97000 AMD
250 EGP3262.42500 AMD
500 EGP6524.85000 AMD
1000 EGP13049.70000 AMD
2000 EGP26099.40000 AMD
5000 EGP65248.50000 AMD
10000 EGP130497.00000 AMD