درام أرميني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل AMD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٫٧٤ bam

1.00000 AMD = 0.00474 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 2:38 UTC
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AMD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433491.658080.956518.2012
1GBP1.1588811.23075102.3941.661271.921551.1084721.0933
1USD0.94160.812513183.19651.34981.561280.9006517.1386
1INR0.0113180.009766190.012019710.01622420.01876620.01082560.206001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AMD0.00474 BAM
5 AMD0.02368 BAM
10 AMD0.04737 BAM
20 AMD0.09474 BAM
50 AMD0.23684 BAM
100 AMD0.47368 BAM
250 AMD1.18420 BAM
500 AMD2.36840 BAM
1000 AMD4.73680 BAM
2000 AMD9.47360 BAM
5000 AMD23.68400 BAM
10000 AMD47.36800 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / درام أرمينية
1 BAM211.11300 AMD
5 BAM1055.56500 AMD
10 BAM2111.13000 AMD
20 BAM4222.26000 AMD
50 BAM10555.65000 AMD
100 BAM21111.30000 AMD
250 BAM52778.25000 AMD
500 BAM105556.50000 AMD
1000 BAM211113.00000 AMD
2000 BAM422226.00000 AMD
5000 BAM1055565.00000 AMD
10000 BAM2111130.00000 AMD