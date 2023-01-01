250 فرنك غرب إفريقي إلى جنيه مصري

تحويل XOF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

250 xof
12.62 egp

1.00000 XOF = 0.05047 EGP

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873751.0848590.24431.484291.666690.963118.7756
1 GBP1.1444911.2416103.2841.698761.907511.1022621.4885
1 USD0.921750.805412183.1861.36821.536330.8877517.3071
1 INR0.0110810.009682070.012021310.01644750.01846870.01067190.208053

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه مصري
1 XOF0.05047 EGP
5 XOF0.25235 EGP
10 XOF0.50469 EGP
20 XOF1.00938 EGP
50 XOF2.52346 EGP
100 XOF5.04692 EGP
250 XOF12.61730 EGP
500 XOF25.23460 EGP
1000 XOF50.46920 EGP
2000 XOF100.93840 EGP
5000 XOF252.34600 EGP
10000 XOF504.69200 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 EGP19.81410 XOF
5 EGP99.07050 XOF
10 EGP198.14100 XOF
20 EGP396.28200 XOF
50 EGP990.70500 XOF
100 EGP1981.41000 XOF
250 EGP4953.52500 XOF
500 EGP9907.05000 XOF
1000 EGP19814.10000 XOF
2000 EGP39628.20000 XOF
5000 EGP99070.50000 XOF
10000 EGP198141.00000 XOF