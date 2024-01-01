دولار تايواني جديد إلى جنيه مصري

تحويل TWD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
1,524.15 egp

NT$1.000 TWD = E£1.524 EGP

Mid-market exchange rate at 02:36
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TWD إلى EGP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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EGP

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3450.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.7920.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.334191.2431.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه مصري
1 TWD١٫٥٢٤١٥ EGP
5 TWD٧٫٦٢٠٧٥ EGP
10 TWD١٥٫٢٤١٥٠ EGP
20 TWD٣٠٫٤٨٣٠٠ EGP
50 TWD٧٦٫٢٠٧٥٠ EGP
100 TWD١٥٢٫٤١٥٠٠ EGP
250 TWD٣٨١٫٠٣٧٥٠ EGP
500 TWD٧٦٢٫٠٧٥٠٠ EGP
1000 TWD١٬٥٢٤٫١٥٠٠٠ EGP
2000 TWD٣٬٠٤٨٫٣٠٠٠٠ EGP
5000 TWD٧٬٦٢٠٫٧٥٠٠٠ EGP
10000 TWD١٥٬٢٤١٫٥٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار تايواني جديد
1 EGP٠٫٦٥٦١٠ TWD
5 EGP٣٫٢٨٠٥٢ TWD
10 EGP٦٫٥٦١٠٤ TWD
20 EGP١٣٫١٢٢٠٨ TWD
50 EGP٣٢٫٨٠٥٢٠ TWD
100 EGP٦٥٫٦١٠٤٠ TWD
250 EGP١٦٤٫٠٢٦٠٠ TWD
500 EGP٣٢٨٫٠٥٢٠٠ TWD
1000 EGP٦٥٦٫١٠٤٠٠ TWD
2000 EGP١٬٣١٢٫٢٠٨٠٠ TWD
5000 EGP٣٬٢٨٠٫٥٢٠٠٠ TWD
10000 EGP٦٬٥٦١٫٠٤٠٠٠ TWD