ألف دولار تايواني جديد إلى جنيه مصري

تحويل TWD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
1,553.26 egp

1.000 TWD = 1.553 EGP

Mid-market exchange rate at 19:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٤١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٤٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٠٣١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / جنيه مصري
1 TWD١٫٥٥٣٢٦ EGP
5 TWD٧٫٧٦٦٣٠ EGP
10 TWD١٥٫٥٣٢٦٠ EGP
20 TWD٣١٫٠٦٥٢٠ EGP
50 TWD٧٧٫٦٦٣٠٠ EGP
100 TWD١٥٥٫٣٢٦٠٠ EGP
250 TWD٣٨٨٫٣١٥٠٠ EGP
500 TWD٧٧٦٫٦٣٠٠٠ EGP
1000 TWD١٬٥٥٣٫٢٦٠٠٠ EGP
2000 TWD٣٬١٠٦٫٥٢٠٠٠ EGP
5000 TWD٧٬٧٦٦٫٣٠٠٠٠ EGP
10000 TWD١٥٬٥٣٢٫٦٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار تايواني جديد
1 EGP٠٫٦٤٣٨١ TWD
5 EGP٣٫٢١٩٠٣ TWD
10 EGP٦٫٤٣٨٠٦ TWD
20 EGP١٢٫٨٧٦١٢ TWD
50 EGP٣٢٫١٩٠٣٠ TWD
100 EGP٦٤٫٣٨٠٦٠ TWD
250 EGP١٦٠٫٩٥١٥٠ TWD
500 EGP٣٢١٫٩٠٣٠٠ TWD
1000 EGP٦٤٣٫٨٠٦٠٠ TWD
2000 EGP١٬٢٨٧٫٦١٢٠٠ TWD
5000 EGP٣٬٢١٩٫٠٣٠٠٠ TWD
10000 EGP٦٬٤٣٨٫٠٦٠٠٠ TWD