5,000 دولار ترينيداد وتوباغو إلى بولا بوتسواني

تحويل TTD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ttd
10,010.95 bwp

1.000 TTD = 2.002 BWP

Mid-market exchange rate at 16:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٣٩٣١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨١٨١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥١٤
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Botswanan Pula
1 TTD٢٫٠٠٢١٩ BWP
5 TTD١٠٫٠١٠٩٥ BWP
10 TTD٢٠٫٠٢١٩٠ BWP
20 TTD٤٠٫٠٤٣٨٠ BWP
50 TTD١٠٠٫١٠٩٥٠ BWP
100 TTD٢٠٠٫٢١٩٠٠ BWP
250 TTD٥٠٠٫٥٤٧٥٠ BWP
500 TTD١٬٠٠١٫٠٩٥٠٠ BWP
1000 TTD٢٬٠٠٢٫١٩٠٠٠ BWP
2000 TTD٤٬٠٠٤٫٣٨٠٠٠ BWP
5000 TTD١٠٬٠١٠٫٩٥٠٠٠ BWP
10000 TTD٢٠٬٠٢١٫٩٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BWP٠٫٤٩٩٤٥ TTD
5 BWP٢٫٤٩٧٢٧ TTD
10 BWP٤٫٩٩٤٥٤ TTD
20 BWP٩٫٩٨٩٠٨ TTD
50 BWP٢٤٫٩٧٢٧٠ TTD
100 BWP٤٩٫٩٤٥٤٠ TTD
250 BWP١٢٤٫٨٦٣٥٠ TTD
500 BWP٢٤٩٫٧٢٧٠٠ TTD
1000 BWP٤٩٩٫٤٥٤٠٠ TTD
2000 BWP٩٩٨٫٩٠٨٠٠ TTD
5000 BWP٢٬٤٩٧٫٢٧٠٠٠ TTD
10000 BWP٤٬٩٩٤٫٥٤٠٠٠ TTD