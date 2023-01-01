20 بولا بوتسواني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BWP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bwp
٩٫٩٧ ttd

1.00000 BWP = 0.49874 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:31 UTC
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BWP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.0799589.33571.468951.670970.9552518.4817
1GBP1.1693911.2629104.471.71781.954051.1170621.6126
1USD0.925950.791828182.72211.36021.547270.884517.1135
1INR0.01119370.009572150.012088710.0164430.01870440.01069240.206879

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BWP0.49874 TTD
5 BWP2.49369 TTD
10 BWP4.98739 TTD
20 BWP9.97478 TTD
50 BWP24.93695 TTD
100 BWP49.87390 TTD
250 BWP124.68475 TTD
500 BWP249.36950 TTD
1000 BWP498.73900 TTD
2000 BWP997.47800 TTD
5000 BWP2493.69500 TTD
10000 BWP4987.39000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Botswanan Pula
1 TTD2.00506 BWP
5 TTD10.02530 BWP
10 TTD20.05060 BWP
20 TTD40.10120 BWP
50 TTD100.25300 BWP
100 TTD200.50600 BWP
250 TTD501.26500 BWP
500 TTD1002.53000 BWP
1000 TTD2005.06000 BWP
2000 TTD4010.12000 BWP
5000 TTD10025.30000 BWP
10000 TTD20050.60000 BWP