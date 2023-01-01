5 ليو روماني إلى فرنك رواندي

تحويل RON إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٥ ron
١٬٣٣١ rwf

1.00000 RON = 266.28500 RWF

Mid-market exchange rate at 15:40
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36721.537040.8071681.34940.8977583.2165
1EUR1.073811.46811.650480.86681.448990.96489.3579
1CAD0.7314220.68115311.124230.590380.9869810.65663460.8664
1AUD0.65060.6058860.889510.5251430.877920.58407654.1407

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Rwandan Franc
1 RON266.28500 RWF
5 RON1331.42500 RWF
10 RON2662.85000 RWF
20 RON5325.70000 RWF
50 RON13314.25000 RWF
100 RON26628.50000 RWF
250 RON66571.25000 RWF
500 RON133142.50000 RWF
1000 RON266285.00000 RWF
2000 RON532570.00000 RWF
5000 RON1331425.00000 RWF
10000 RON2662850.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Romanian Leu
1 RWF0.00376 RON
5 RWF0.01878 RON
10 RWF0.03755 RON
20 RWF0.07511 RON
50 RWF0.18777 RON
100 RWF0.37554 RON
250 RWF0.93885 RON
500 RWF1.87769 RON
1000 RWF3.75538 RON
2000 RWF7.51076 RON
5000 RWF18.77690 RON
10000 RWF37.55380 RON