100 ليو روماني إلى دينار جزائري

تحويل RON إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

100 ron
2910.03 dzd

1.00000 RON = 29.10030 DZD

Mid-market exchange rate at 14:04
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93111.36591.537520.8070371.349950.89883.2325
1EUR1.07411.466981.651290.86681.449850.9644589.3917
1CAD0.7321180.68167411.125640.5908470.9883230.65744260.936
1AUD0.65040.6055870.88838110.5248970.8780070.58405954.1344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Algerian Dinar
1 RON29.10030 DZD
5 RON145.50150 DZD
10 RON291.00300 DZD
20 RON582.00600 DZD
50 RON1455.01500 DZD
100 RON2910.03000 DZD
250 RON7275.07500 DZD
500 RON14550.15000 DZD
1000 RON29100.30000 DZD
2000 RON58200.60000 DZD
5000 RON145501.50000 DZD
10000 RON291003.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Romanian Leu
1 DZD0.03436 RON
5 DZD0.17182 RON
10 DZD0.34364 RON
20 DZD0.68728 RON
50 DZD1.71820 RON
100 DZD3.43639 RON
250 DZD8.59098 RON
500 DZD17.18195 RON
1000 DZD34.36390 RON
2000 DZD68.72780 RON
5000 DZD171.81950 RON
10000 DZD343.63900 RON