5000 ليو روماني إلى دينار جزائري

تحويل RON إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٤٥٬٤٨٥٫٥٠ dzd

1.00000 RON = 29.09710 DZD

Mid-market exchange rate at 14:05
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93111.36571.537160.8069721.349850.89883.2327
1EUR1.07411.466761.650910.86671.449740.9643589.3919
1CAD0.7322250.68177411.125550.5908850.9883940.65753860.9451
1AUD0.650550.6057260.88845610.5249760.8781450.58419454.147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Algerian Dinar
1 RON29.09710 DZD
5 RON145.48550 DZD
10 RON290.97100 DZD
20 RON581.94200 DZD
50 RON1454.85500 DZD
100 RON2909.71000 DZD
250 RON7274.27500 DZD
500 RON14548.55000 DZD
1000 RON29097.10000 DZD
2000 RON58194.20000 DZD
5000 RON145485.50000 DZD
10000 RON290971.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Romanian Leu
1 DZD0.03437 RON
5 DZD0.17184 RON
10 DZD0.34368 RON
20 DZD0.68735 RON
50 DZD1.71839 RON
100 DZD3.43677 RON
250 DZD8.59192 RON
500 DZD17.18385 RON
1000 DZD34.36770 RON
2000 DZD68.73540 RON
5000 DZD171.83850 RON
10000 DZD343.67700 RON