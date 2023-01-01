1 غواراني باراغواي إلى ريال عماني

تحويل PYG إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1 pyg
0.000 omr

1.00000 PYG = 0.00005 OMR

Mid-market exchange rate at 09:40
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5365783.20450.9307555.88251.34941.36380.806029
1AUD0.6508154.14950.60570536.36830.878190.8875610.524564
1INR0.01201860.018467410.01118580.6716280.01621790.01639090.00968733
1EUR1.074451.6509789.3991160.0431.449861.465330.866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الريال العماني
1 PYG0.00005 OMR
5 PYG0.00026 OMR
10 PYG0.00052 OMR
20 PYG0.00103 OMR
50 PYG0.00258 OMR
100 PYG0.00516 OMR
250 PYG0.01290 OMR
500 PYG0.02580 OMR
1000 PYG0.05160 OMR
2000 PYG0.10320 OMR
5000 PYG0.25801 OMR
10000 PYG0.51602 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / غواراني باراغواي
1 OMR19379.10000 PYG
5 OMR96895.50000 PYG
10 OMR193791.00000 PYG
20 OMR387582.00000 PYG
50 OMR968955.00000 PYG
100 OMR1937910.00000 PYG
250 OMR4844775.00000 PYG
500 OMR9689550.00000 PYG
1000 OMR19379100.00000 PYG
2000 OMR38758200.00000 PYG
5000 OMR96895500.00000 PYG
10000 OMR193791000.00000 PYG