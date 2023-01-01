5 غواراني باراغواي إلى روبية موريشية

تحويل PYG إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٣ mur

1.00000 PYG = 0.00592 MUR

Mid-market exchange rate at 05:17
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.536183.21750.9307555.88011.34951.36380.805737
1AUD0.651154.17460.6059236.37790.8785250.8878340.524535
1INR0.01201670.018458810.01118460.6714950.01621650.01638840.0096823
1EUR1.07441.6503889.4089160.03761.44991.465270.8656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Mauritian Rupee
1 PYG0.00592 MUR
5 PYG0.02959 MUR
10 PYG0.05917 MUR
20 PYG0.11834 MUR
50 PYG0.29586 MUR
100 PYG0.59172 MUR
250 PYG1.47931 MUR
500 PYG2.95863 MUR
1000 PYG5.91725 MUR
2000 PYG11.83450 MUR
5000 PYG29.58625 MUR
10000 PYG59.17250 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / غواراني باراغواي
1 MUR168.99800 PYG
5 MUR844.99000 PYG
10 MUR1689.98000 PYG
20 MUR3379.96000 PYG
50 MUR8449.90000 PYG
100 MUR16899.80000 PYG
250 MUR42249.50000 PYG
500 MUR84499.00000 PYG
1000 MUR168998.00000 PYG
2000 MUR337996.00000 PYG
5000 MUR844990.00000 PYG
10000 MUR1689980.00000 PYG