100 روبية موريشية إلى غواراني باراغواي

تحويل MUR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

100 mur
15,759 pyg

1.00000 MUR = 157.59300 PYG

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / غواراني باراغواي
1 MUR157.59300 PYG
5 MUR787.96500 PYG
10 MUR1575.93000 PYG
20 MUR3151.86000 PYG
50 MUR7879.65000 PYG
100 MUR15759.30000 PYG
250 MUR39398.25000 PYG
500 MUR78796.50000 PYG
1000 MUR157593.00000 PYG
2000 MUR315186.00000 PYG
5000 MUR787965.00000 PYG
10000 MUR1575930.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Mauritian Rupee
1 PYG0.00635 MUR
5 PYG0.03173 MUR
10 PYG0.06345 MUR
20 PYG0.12691 MUR
50 PYG0.31727 MUR
100 PYG0.63454 MUR
250 PYG1.58636 MUR
500 PYG3.17272 MUR
1000 PYG6.34544 MUR
2000 PYG12.69088 MUR
5000 PYG31.72720 MUR
10000 PYG63.45440 MUR