10 غواراني باراغواي إلى دولار جامايكي

تحويل PYG إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pyg
٠٫٢١ jmd

1.00000 PYG = 0.02071 JMD

Mid-market exchange rate at 16:30
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5344583.21250.9296555.84141.34881.363250.804926
1AUD0.6517154.22960.60586636.39180.8790130.888430.52457
1INR0.01201740.018440110.01117220.671070.01620910.01638280.00967314
1EUR1.075651.6505389.5075160.06581.450841.466380.8658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار جامايكي
1 PYG0.02071 JMD
5 PYG0.10354 JMD
10 PYG0.20707 JMD
20 PYG0.41414 JMD
50 PYG1.03535 JMD
100 PYG2.07070 JMD
250 PYG5.17675 JMD
500 PYG10.35350 JMD
1000 PYG20.70700 JMD
2000 PYG41.41400 JMD
5000 PYG103.53500 JMD
10000 PYG207.07000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / غواراني باراغواي
1 JMD48.29280 PYG
5 JMD241.46400 PYG
10 JMD482.92800 PYG
20 JMD965.85600 PYG
50 JMD2414.64000 PYG
100 JMD4829.28000 PYG
250 JMD12073.20000 PYG
500 JMD24146.40000 PYG
1000 JMD48292.80000 PYG
2000 JMD96585.60000 PYG
5000 JMD241464.00000 PYG
10000 JMD482928.00000 PYG