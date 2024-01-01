10 Paraguay guaranisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → JMD çevirin

1,000₲ PYG = 0,02020J$ JMD

16:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JMD
1 PYG → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02030,0207
Düşük0,01970,0197
Ortalama0,02010,0202
Değişim0.96%-2.26%
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1 PYG → JMD istatistikleri

PYG → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0203, en düşük 0,0197 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0201 oldu. PYG → JMD kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

PYG → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0207, en düşük 0,0197 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0202 oldu. PYG → JMD kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4180,94558,7051,3411,4040,79
1 AUD0,649154,8250,61438,1260,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,297162,0981,4181,4850,836

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Paraguay guaranisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Jamaika Doları
1 PYG0,02020 JMD
5 PYG0,10101 JMD
10 PYG0,20201 JMD
20 PYG0,40402 JMD
50 PYG1,01006 JMD
100 PYG2,02011 JMD
250 PYG5,05028 JMD
500 PYG10,10055 JMD
1000 PYG20,20110 JMD
2000 PYG40,40220 JMD
5000 PYG101,00550 JMD
10000 PYG202,01100 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Paraguay Guaranisi
1 JMD49,50220 PYG
5 JMD247,51100 PYG
10 JMD495,02200 PYG
20 JMD990,04400 PYG
50 JMD2.475,11000 PYG
100 JMD4.950,22000 PYG
250 JMD12.375,55000 PYG
500 JMD24.751,10000 PYG
1000 JMD49.502,20000 PYG
2000 JMD99.004,40000 PYG
5000 JMD247.511,00000 PYG
10000 JMD495.022,00000 PYG