ألف دولار جامايكي إلى غواراني باراغواي

تحويل JMD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٧٬٦٥٧ pyg

1.00000 JMD = 47.65680 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / غواراني باراغواي
1 JMD47.65680 PYG
5 JMD238.28400 PYG
10 JMD476.56800 PYG
20 JMD953.13600 PYG
50 JMD2382.84000 PYG
100 JMD4765.68000 PYG
250 JMD11914.20000 PYG
500 JMD23828.40000 PYG
1000 JMD47656.80000 PYG
2000 JMD95313.60000 PYG
5000 JMD238284.00000 PYG
10000 JMD476568.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار جامايكي
1 PYG0.02098 JMD
5 PYG0.10492 JMD
10 PYG0.20983 JMD
20 PYG0.41967 JMD
50 PYG1.04917 JMD
100 PYG2.09834 JMD
250 PYG5.24585 JMD
500 PYG10.49170 JMD
1000 PYG20.98340 JMD
2000 PYG41.96680 JMD
5000 PYG104.91700 JMD
10000 PYG209.83400 JMD