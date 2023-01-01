1 غواراني باراغواي إلى جنيه مصري

تحويل PYG إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١ pyg
٠٫٠٠ egp

1.00000 PYG = 0.00414 EGP

Mid-market exchange rate at 08:48
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.074989.42951.466111.649880.9631518.7193
1GBP1.1544711.2409103.241.692531.904681.1119321.6101
1USD0.93030.805867183.1981.363951.534920.896117.4149
1INR0.0111820.009686130.012019510.0163940.0184490.01077070.209319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه مصري
1 PYG0.00414 EGP
5 PYG0.02071 EGP
10 PYG0.04141 EGP
20 PYG0.08283 EGP
50 PYG0.20707 EGP
100 PYG0.41414 EGP
250 PYG1.03535 EGP
500 PYG2.07070 EGP
1000 PYG4.14140 EGP
2000 PYG8.28280 EGP
5000 PYG20.70700 EGP
10000 PYG41.41400 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / غواراني باراغواي
1 EGP241.46400 PYG
5 EGP1207.32000 PYG
10 EGP2414.64000 PYG
20 EGP4829.28000 PYG
50 EGP12073.20000 PYG
100 EGP24146.40000 PYG
250 EGP60366.00000 PYG
500 EGP120732.00000 PYG
1000 EGP241464.00000 PYG
2000 EGP482928.00000 PYG
5000 EGP1207320.00000 PYG
10000 EGP2414640.00000 PYG