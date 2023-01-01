500 بيزو فلبيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل PHP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
١٦٣٫٥٨ lsl

1.00000 PHP = 0.32716 LSL

Mid-market exchange rate at 01:10
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072589.17841.465621.646830.964118.727
1GBP1.1531411.23675102.8361.690081.899041.1117421.595
1USD0.93240.808571183.151.366551.535510.898917.4611
1INR0.01121350.009724240.012026510.01643480.01846670.01081060.209995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Lesotho Loti
1 PHP0.32716 LSL
5 PHP1.63582 LSL
10 PHP3.27163 LSL
20 PHP6.54326 LSL
50 PHP16.35815 LSL
100 PHP32.71630 LSL
250 PHP81.79075 LSL
500 PHP163.58150 LSL
1000 PHP327.16300 LSL
2000 PHP654.32600 LSL
5000 PHP1635.81500 LSL
10000 PHP3271.63000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Philippine Peso
1 LSL3.05658 PHP
5 LSL15.28290 PHP
10 LSL30.56580 PHP
20 LSL61.13160 PHP
50 LSL152.82900 PHP
100 LSL305.65800 PHP
250 LSL764.14500 PHP
500 LSL1528.29000 PHP
1000 LSL3056.58000 PHP
2000 LSL6113.16000 PHP
5000 LSL15282.90000 PHP
10000 LSL30565.80000 PHP