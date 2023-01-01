10 بيزو فلبيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل PHP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٣٫٢٧ lsl

1.00000 PHP = 0.32695 LSL

Mid-market exchange rate at 01:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.072589.17841.465571.646710.964118.7262
1GBP1.1532711.2369102.8481.690221.899121.1118721.5966
1USD0.93240.808473183.151.36651.535390.898917.4603
1INR0.01121350.009723060.012026510.01643420.01846530.01081060.209986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Lesotho Loti
1 PHP0.32695 LSL
5 PHP1.63473 LSL
10 PHP3.26946 LSL
20 PHP6.53892 LSL
50 PHP16.34730 LSL
100 PHP32.69460 LSL
250 PHP81.73650 LSL
500 PHP163.47300 LSL
1000 PHP326.94600 LSL
2000 PHP653.89200 LSL
5000 PHP1634.73000 LSL
10000 PHP3269.46000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Philippine Peso
1 LSL3.05861 PHP
5 LSL15.29305 PHP
10 LSL30.58610 PHP
20 LSL61.17220 PHP
50 LSL152.93050 PHP
100 LSL305.86100 PHP
250 LSL764.65250 PHP
500 LSL1529.30500 PHP
1000 LSL3058.61000 PHP
2000 LSL6117.22000 PHP
5000 LSL15293.05000 PHP
10000 LSL30586.10000 PHP