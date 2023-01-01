1 بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

تحويل PHP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٫٠٠ etb

1.00000 PHP = 0.99744 ETB

Mid-market exchange rate at 00:19
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366350.93231.535390.8083751311.95149.5857.30125
1CAD0.73187710.6823391.123720.591631960.186109.4785.34362
1EUR1.07261.4655511.646860.86711407.2160.4457.83132
1AUD0.65130.8899040.60721610.526494854.47397.42474.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / البر الإثيوبي
1 PHP0.99744 ETB
5 PHP4.98721 ETB
10 PHP9.97441 ETB
20 PHP19.94882 ETB
50 PHP49.87205 ETB
100 PHP99.74410 ETB
250 PHP249.36025 ETB
500 PHP498.72050 ETB
1000 PHP997.44100 ETB
2000 PHP1994.88200 ETB
5000 PHP4987.20500 ETB
10000 PHP9974.41000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Philippine Peso
1 ETB1.00257 PHP
5 ETB5.01285 PHP
10 ETB10.02570 PHP
20 ETB20.05140 PHP
50 ETB50.12850 PHP
100 ETB100.25700 PHP
250 ETB250.64250 PHP
500 ETB501.28500 PHP
1000 ETB1002.57000 PHP
2000 ETB2005.14000 PHP
5000 ETB5012.85000 PHP
10000 ETB10025.70000 PHP