20 بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

تحويل PHP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
١٩٫٩٥ etb

1.00000 PHP = 0.99754 ETB

Mid-market exchange rate at 00:20
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36630.93221.535040.8083421311.91149.5757.30125
1CAD0.73190410.68231.12350.591629960.192109.4745.34381
1EUR1.07271.4656311.646630.867151407.29160.4457.83205
1AUD0.651450.8900760.60729910.526594854.64497.44064.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / البر الإثيوبي
1 PHP0.99754 ETB
5 PHP4.98771 ETB
10 PHP9.97541 ETB
20 PHP19.95082 ETB
50 PHP49.87705 ETB
100 PHP99.75410 ETB
250 PHP249.38525 ETB
500 PHP498.77050 ETB
1000 PHP997.54100 ETB
2000 PHP1995.08200 ETB
5000 PHP4987.70500 ETB
10000 PHP9975.41000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Philippine Peso
1 ETB1.00247 PHP
5 ETB5.01235 PHP
10 ETB10.02470 PHP
20 ETB20.04940 PHP
50 ETB50.12350 PHP
100 ETB100.24700 PHP
250 ETB250.61750 PHP
500 ETB501.23500 PHP
1000 ETB1002.47000 PHP
2000 ETB2004.94000 PHP
5000 ETB5012.35000 PHP
10000 ETB10024.70000 PHP