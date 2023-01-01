5000 بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

تحويل PHP إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ php
٤٬٩٨٧٫٣٠ etb

1.00000 PHP = 0.99746 ETB

Mid-market exchange rate at 00:21
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.932251.535040.8083091311.85149.577.30125
1CAD0.73198410.6823751.123620.59167960.253109.4835.3444
1EUR1.07271.4654711.646630.86711407.22160.447.83205
1AUD0.651450.8899780.60729910.526573854.60597.43744.7564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / البر الإثيوبي
1 PHP0.99746 ETB
5 PHP4.98730 ETB
10 PHP9.97460 ETB
20 PHP19.94920 ETB
50 PHP49.87300 ETB
100 PHP99.74600 ETB
250 PHP249.36500 ETB
500 PHP498.73000 ETB
1000 PHP997.46000 ETB
2000 PHP1994.92000 ETB
5000 PHP4987.30000 ETB
10000 PHP9974.60000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Philippine Peso
1 ETB1.00255 PHP
5 ETB5.01275 PHP
10 ETB10.02550 PHP
20 ETB20.05100 PHP
50 ETB50.12750 PHP
100 ETB100.25500 PHP
250 ETB250.63750 PHP
500 ETB501.27500 PHP
1000 ETB1002.55000 PHP
2000 ETB2005.10000 PHP
5000 ETB5012.75000 PHP
10000 ETB10025.50000 PHP